Частных перевозчиков назвали беспредельщиками

Рынок пассажирских перевозок в Калуге в скором времени ждут перемены. В этом году заканчивается срок действия контрактов, которые горуправа заключала с частными перевозчиками. 6 марта состоялся конкурс на разработку схемы организации дорожного движения в Калуге. Его выиграла проектная организация ООО «ДорМостПроект» (г. Воронеж). На одном из заседаний Гордумы в марте теперь уже бывший городской голова Константин ГОРОБЦОВ заявил, что после утверждения новой схемы владельцем всех городских пассажирских маршрутов станет МУП «Управление Калужского троллейбуса», а частные перевозчики будут работать на субподряде у УКТ на выгодных для города финансовых условиях.

Невыгодные контракты

— Сегодня их никто не может проконтролировать! — сетовал экс-градоначальник. — В наших договорах нет ни одного пункта, где мы можем зацепиться и внести какие-то требования к перевозчикам. Поэтому они зарабатывают, причём нечестно. У них нет ни автоматизированных систем оплаты проезда, нет даже кассовых аппаратов! И этого никто не видит! Перевозчики — беспредельщики!

Между тем двумя годами ранее во время годового отчёта этот же самый чиновник заверял, что порядок в сфере пассажирских перевозок будет наведён:

— Мы добьёмся того, чтобы общественный транспорт начал ходить по графику!

Но уже спустя год бывший городской голова констатировал, что муниципальные власти не в состоянии повлиять на работу частных перевозчиков, а виноваты в этом чиновники, руководившие городом в 2012–2013 годах, когда с частниками были подписаны 5-летние контракты, которые оказались весьма невыгодными для областного центра.

— Они вытворяют всё, что им угодно, — говорил в марте 2017-го Константин Горобцов. — Но никто, ни один орган власти, не может расторг­нуть эти договоры, выгнать подрядчиков и стать хозяевами маршрутов. Желание есть огромное. Сил не хватает справиться с этой заразой!

Сильно подешевевшая схема

Разработчики схемы организации дорожного движения, на которую так уповают городские власти, должны изучить существующий сейчас в Калуге пассажиропоток и озвучить предложения по совершенствованию системы пассажирских перево­зок. В частности, город ждёт от проектировщиков идей по реорганизации и развитию маршрутной сети, созданию системы диспетчеризации и контроля за передвижением транспорта и системы сбора и оплаты проезда в нём. Разработчики схемы должны также просчитать, какое количество пассажирского транспорта является для Калуги оптимальным и с каким интервалом он должен ходить. Затем определяется главный подрядчик — УКТ, — который и станет отвечать за весь общественный транспорт в городе.

— Дальше будут отношения субподрядные — очень чёткие и жёсткие, — рассказывал год назад Константин Горобцов. — Появилась одна лишняя маршрутка — расторжение контракта, большой штраф. Или «Пазик» выезжает, хотя прописана нормальная 20-местная маршрутка, — расторжение контракта и штраф. Вот к чему мы идём.

Горобцов озвучил тогда стоимость этой работы — порядка 40 млн. рублей. По факту же цифра оказалась значительно меньшей. Начальная стоимость контракта составляла 19 млн. 400 тысяч. Организация, выигравшая конкурс, снизила её до 10 млн. 400 тысяч. Возникает резонный вопрос: реально ли выполнить такой объём работ за столь низкую цену? Не получится ли в итоге, как с конкурсом по разработке проекта зон охраны, который компания-победитель выиграла, также значительно снизив цену. В итоге она вместо нормального документа выдала сплошное недоразумение, вызвавшее возмущение со стороны общественности.

Меньше — лучше, чем больше

Это не единственный момент, который вызывает вопросы. Кто живёт в Калуге достаточно давно, тот подтвердит, что с точки зрения потребителя ситуация на рынке пассажирских перевозок сейчас относительно благополучная. Транспорт исправно работает не только в дневное, но и в вечернее время, и ходит он даже на окраины. Ещё лет 10–15 назад это казалось невозможным, а ещё раньше — вообще фантастикой. Сказка стала былью благодаря частным перевозчикам, которые составили серьёзную конкуренцию МУП «УКТ». Для Управления Калужского троллейбуса это соперничество обернулось катастрофой в виде многомиллионных долгов. Добавили проблем и неграмотные начальники, руководившие МУПом в течение многих лет.

Ситуацию удалось более или менее выправить новому директору Вадиму ВИТЬКОВУ. Последние полтора года УКТ работает без долгов, но для дальнейшего развития организации этого недостаточно, считает его руководитель.

— Для динамики нам нужны две вещи, — говорил он в марте 2017-го. — Первое — внятный, обоснованный тариф и электронные транспортные карты, второе — изменение пропорции участия муниципалитета на рынке, доля города должна быть гораздо выше.

Сейчас в Калуге работает 643 частных маршрутных автобуса — слишком много, считает Вадим Витьков. По некоторым направлениям интервал движения составляет всего полторы минуты. По его мнению, количество маршруток необходимо сокращать, передавать УКТ наиболее важные для предприятия маршруты, а те, которые на 100% дублируют направления МУПа, и вовсе ликвидировать.

— Какое-то время транспорт будет ходить гораздо реже, — признаёт Витьков. — Но пассажиропоток УКТ увеличится — выручка, соответственно, станет больше. Через какое-то время можно будет подкупить технику и все смогут ездить дёшево по проездным. Но нужно будет потерпеть.

«А у нас — картошка!»

Терпеть калужане, конечно, не хотят. И не только потому, что к хорошему все уже привыкли, но и из опасений, что этап «какое-то время» затянется надолго. Кроме того, многие горожане отмечают, что качество обслуживания на 3-м кольцевом маршруте после того, как его монополизировало Управление Калужского троллейбуса, ухудшилось в разы. Вместо прежних 5–7 минут время ожидания транспорта составляет теперь 15, а иногда и 20–25 минут. Минувшей осенью соцсети просто разрывались от шквала обращений разгневанных пассажиров.

«Товарищи, 45 минут ждать «тройку» днём — это нечто! — писала одна калужанка. — Наконец приехал «кольцевой». В ответ на возмущение собравшейся толпы кондуктор ответила, что на линии всего два троллейбуса! Два! Просто в голове не укладывается!»

«Как была проблема с 3-м маршрутом ещё при СССР, так и по сей день она актуальна, — добавляет ещё один калужанин. — Лет 5–7 назад вроде ничего так было, а сейчас снова не уедешь никак».

Вадим Витьков (надо отдать ему должное, он открыт для общения в Интернете и всегда отвечает на вопросы, которые ему задают калужане) объяснил проблему, во-первых, небольшим количеством подвижного состава, который обновляется реже, чем это необходимо; во-вторых, сезонностью. Оказывается, в конце лета – начале осени водители троллейбусов в массовом порядке уходят в отпуска — копать картошку на своих дачах! Руководство предприятия ничего с этим поделать не может, поскольку специалистов, владеющих этой профессией, в городе не так много.

«Водители понимают свою ценность и пользуются ею, — написал директор УКТ. — Если им нужно выкопать картошку, никакими графиками отпусков их не остановишь. И их не уволят за это, а будут ждать возвращения, потому что заменить некем — новых уже два года как прекратили обучать, что мы сразу и начали исправлять, но срок обучения — минимум полгода».

Калужанам такое объяснение показалось странным: дачи дачами, но жизнь в городе из-за этого не должна останавливаться! Люди живо представили себе, какой бардак начнётся, если транспорт и по другим маршрутам перестанет ходить из-за «картошки» или из-за других личных проблем перевозчиков.

Доживём до декабря

Впрочем, в самое ближайшее время перемены на транспортном фронте вряд ли ожидаются. Согласно контракту по разработке новой схемы дорожного движения, компания-победитель должна представить результаты своей работы в течение 10 месяцев, то есть к ноябрю-декабрю. Учитывая объёмы, вряд ли проект будет готов досрочно. А там, может, новое городское руководство и найдёт мудрое решение, которое устроит всех: и УКТ, и частных перевозчиков, и пассажиров.

Эта статья была опубликована в №14 газеты «Калужский перекресток» от 04.04.2018. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.