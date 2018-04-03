Грузовикам запретили въезд в Калугу

С 1 по 30 апреля запрещён въезд в Калугу транспорта с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на ось - 4 тонны, напоминает пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Таким образом власти пытаются избежать деформации дорожного полотна. Весной его несущие способности снижаются в связи с переувлажнением и высокими температурами.

Напомним, если с 20 мая по 31 августа дневная температура воздуха превысит +32 градуса, грузовики также не пустят в город.