Калугу временно закроют для грузовиков

С 1 по 30 апреля будет ограничен въезд в Калугу транспорта с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на ось - 4 тонны.
Таким образом городские власти пытаются сохранить целым и невредимым дорожное покрытие. Весной его несущие способности снижаются в связи с переувлажнением и высокими температурами.
Если в период с 20 мая по 31 августа дневная температура воздуха превысит +32 градуса, грузовики также не пустят в город. Соответствующее постановление подписал городской голова Калуги Константин Горобцов, сообщает 27 февраля пресс-служба городской управы.
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