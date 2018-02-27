Калугу временно закроют для грузовиков

С 1 по 30 апреля будет ограничен въезд в Калугу транспорта с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на ось - 4 тонны.

Таким образом городские власти пытаются сохранить целым и невредимым дорожное покрытие. Весной его несущие способности снижаются в связи с переувлажнением и высокими температурами.

Если в период с 20 мая по 31 августа дневная температура воздуха превысит +32 градуса, грузовики также не пустят в город. Соответствующее постановление подписал городской голова Калуги Константин Горобцов, сообщает 27 февраля пресс-служба городской управы.