Артамонов распорядился установить больше камер на дорогах

В понедельник, 5 марта, на координационном совещании в областном правительстве региональный министр финансов Валентина АВДЕЕВА сообщила, что в прошлом году в консолидированный бюджет поступило 836 миллионов рублей от административных штрафов. Причём большая часть - 569 миллионов рублей - за правонарушения в области ПДД. По сравнению с 2016 годом, сумма увеличилась на 54 миллиона.

- Когда мы стали камеры видеофиксации нарушений устанавливать, мы увидели, что количество аварий, особенно с тяжёлыми ранениями, смертельными исходами стало сокращаться, - заявил губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. - Значит надо определять эти места, где ещё необходимо такие камеры установить. И надо эту работу осуществить в самые кратчайшие сроки. Тем более, что с экономической точки зрения затраты бюджета тут же окупаются, тут проблем нет.

При этом глава региона призвал бороться с автомобилистами, которые придумывают всякие ухищрения, например, закрывают номера, чтобы не получать штрафы.

- Наш народ такой талантливый, смотрите тоже за этим, - сказал Артамонов. - Надо опыт наших коллег из других регионов использовать шире.