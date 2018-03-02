Почти 200 тонн песка высыпали на улицы за день

ул. Московской (от ул. Карла Либнехта до пл. Московской),

ул. Суворова (участок от ул. Герцена до пл. Театральной),

ул. Карпова,

ул. Воскресенская,

разделительная полоса по Тульскому шоссе,

разделительная полоса по ул. Гагарина,

ул. Генерала Попова,

ул. Никитина (от Восточного проезда до ул. Степана Разина),

ул. Тарутинская в районе д. 184,

ул. Московская в районе д. 311,

ул. Советская (от ул. Полевой до ул. Родниковой),

ул. Огарева (четная сторона),

ул. Герцена (четная сторона).