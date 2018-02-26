Губернатор распорядился преобразить въезды в Калужскую область: «Ну просто позорище!»

В понедельник, 26 февраля, на заседании областного правительства глава региона Анатолий Артамонов возмутился состоянием дорожных знаков, установленных на въездах в Калужскую область.
- Давал я вам уже поручение, не знаю, что вы там его зажевали, - обратился возмущённый губернатор к министру дорожного хозяйства Ольге Ивановой. - С какой стороны ни поедешь в Калужскую область, ну просто позорище! Что за знаки у нас стоят проржавевшие? Уже ни черта не видно, что там написано. Ну вы возьмите, лично проедьтесь со всех сторон, посмотрите, что делается. Я же вам давал поручение. Изготовьте единообразные указатели, на любом заводе разместите заказ, поезжайте и поставьте. Вон Московская область со стороны Калужской области поставила. Простейший. Он стоит, может быть, 15 тысяч, но он симпатичный, нормально смотрится.
- В апреле-мае будет тёплая погода, все знаки исправим, - ответила Ольга Иванова.
Но глава региона считает, что эти работы можно выполнить уже сейчас.
- Одинаковые сделайте со всех со сторон, чтобы они были и современные, и не требовали ежемесячного ухода, - распорядился глава региона.
В итоге решили, что новые знаки появятся уже в марте.
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