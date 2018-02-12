Калужан просят не парковаться на 9 улицах

В ночь на вторник, 13 февраля, калужские коммунальщики собираются вывозить снег с 9 улиц. Водителей просят временно не оставлять там свои транспортные средства, чтобы не мешать работе техники.
|
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
|
Новые запрещающие знаки установят в Калуге 12.02.2018 15:35
Калужскую улицу перекроют на два дня 09.02.2018 15:51
Платные парковки во дворах теперь реальность 08.02.2018 16:27
На мосту опять собирается пробка 06.02.2018 16:54
Калужский «Фольксваген» увеличил экспорт на 70% 06.02.2018 15:59
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
18+
|
Говорят
|
Координаты для связи: