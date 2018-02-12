Калужан просят не парковаться на 9 улицах

12.02.2018 16:44 1001

В ночь на вторник, 13 февраля, калужские коммунальщики собираются вывозить снег с 9 улиц. Водителей просят временно не оставлять там свои транспортные средства, чтобы не мешать работе техники. ул. Дзержинского (участок от ул. Московская до ул. Марата),

пл. Театральная,

ул. Достоевского (участок от ул. Рылеева до ул. Московская),

ул. Ленина (участок от пер. Старичков до ул. Кутузова),

ул. Зерновая,

ул. Чичерина,

бул. Энтузиастов,

ул. Центральная,

пер. Вишневского. Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.





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