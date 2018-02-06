Фуры перестали пускать на Гагаринский мост

Во вторник, 6 февраля, с раннего утра большегрузы перестали пускать на Гагаринский мост в Калуге. Сообщение об этом появилось в соцсетях.

– Временно стоит наряд ДПС на Секиотовском кольце, - прокомментировали нам ситуацию в УГИБДД по Калужской области. – Фуры не пускают в город, чтобы не было повторения вчерашнего коллапса.

Напомним, что в понедельник, 5 февраля, из-за фур, которые не могли подняться в горку в районе улицы Ромодановской, образовался затор. Калужане в течение нескольких часов простояли в пробке.