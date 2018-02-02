На платной парковке построят пункт охраны

В Калуге часть платной парковки на улице Достоевского отдадут под пункт охраны общественного порядка. Соответствующее постановление в среду, 31 января, подписал городской голова Калуги Константин Горобцов.
Под пункт охраны отдадут 245 кв. м.
Кадастровый номер участка, который отдадут под застройку: 40:26:000309:43.
К слову, ранее Константин Горобцов заявлял, что пункт полиции будет размещён в торговом центре на углу Рылеева и Дзержинского. Напомним, что в связи со строительством парка на месте рынка здание забирает город.
- Магазин, который здесь стоит трёхэтажный, мы его изымаем под муниципальные нужды. Мы им отдадим аналогичную площадь в центре города. Здесь можно будет торговую точку организовать или общественный центр, - рассказывал тогда городской голова губернатору.
- Может быть, дирекция парков всех: и этого, и того, - предложил Анатолий Артамонов.
- Полицейский участок здесь будет. Здесь будет вся инфраструктура только под парк, - добавил Горобцов.
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