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Ямы на новой Шопинской дороге заделывают уже две недели

22.01.2018 16:49 5 1111 Дмитрий Ивьев
Ямы на новой Шопинской дороге заделывают уже две недели

Как мы уже рассказывали, на улице Фомушина в районе поворота к Губернскому парку на новогодних каникулах образовались ямы в новом асфальте. Устранить их обещали за два дня, но работы не завершены до сих пор.

Местные жители сообщают, что для проезда на этом участке открыта только одна полоса.

Ситуацию 22 января нам прокомментировали в городской управе:

- По информации «Управления капитального строительства города Калуги», работы на объекте еще идут. Ведутся работы по подготовке к устройству дорожной одежды.

Фото: «Правобережье Калуги».


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Тэги: авто дороги

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