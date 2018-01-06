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5-летняя девочка погибла в лобовой аварии

06.01.2018 21:13 0 1643 Дмитрий Ивьев
5-летняя девочка погибла в лобовой аварии

Днём в пятницу, 5 января, на дороге между Козельском и Ульяново лоб в лоб столкнулись легковые автомобили «Мерседес» и «Рено».

По предварительным данным полиции, 30-летний водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу.

В ДТП погибли предполагаемый виновник и 5-летняя девочка, ехавшая в «Рено».

В больницу с различными травмами попали водитель «Рено», два пассажира этой машины и пассажир «Мерседеса».

 

Фото: УМВД по Калужской области и группа «Калуга жесть».


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Тэги: дтп происшествие

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