5-летняя девочка погибла в лобовой аварии

Днём в пятницу, 5 января, на дороге между Козельском и Ульяново лоб в лоб столкнулись легковые автомобили «Мерседес» и «Рено».

По предварительным данным полиции, 30-летний водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу.

В ДТП погибли предполагаемый виновник и 5-летняя девочка, ехавшая в «Рено».

В больницу с различными травмами попали водитель «Рено», два пассажира этой машины и пассажир «Мерседеса».

Фото: УМВД по Калужской области и группа «Калуга жесть».