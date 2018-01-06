5-летняя девочка погибла в лобовой аварии

Днём в пятницу, 5 января, на дороге между Козельском и Ульяново лоб в лоб столкнулись легковые автомобили «Мерседес» и «Рено».
По предварительным данным полиции, 30-летний водитель «Мерседеса» выехал на встречную полосу.
В ДТП погибли предполагаемый виновник и 5-летняя девочка, ехавшая в «Рено».
В больницу с различными травмами попали водитель «Рено», два пассажира этой машины и пассажир «Мерседеса».
Фото: УМВД по Калужской области и группа «Калуга жесть».
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