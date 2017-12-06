200 машин убирают Калугу от снега

Первый зимний снегопад обрушился на Калугу в среду, 6 декабря.

Снег с улиц убирают 200 единиц техники и 100 рабочих, рассказали нам в городской управе. За последние сутки вывезено 270 кубометров снега, на дороги высыпано 180 тонн песко-соляной смеси.

- Стараемся построить работу так, чтобы в период, когда граждане направляются на работу и возвращаются с нее, тротуары, пешеходные переходы, площадки на остановках общественного транспорта были полностью обработаны, а снег и лед устранены, - рассказала начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети комитета дорожного хозяйства управления городского хозяйства Калуги Юлия ХОБОТОВА. - Качество уборки ежедневно визуально контролируется кураторской службой, а маршруты движения техники в режиме онлайн отслеживаются при помощи системы ГЛОНАСС.