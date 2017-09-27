Шопинская дорога – объект номер один

27 сентября в штабе строительства шопинской дороги прошло рабочее совещание под председательством Городского Головы Калуги Константина Горобцова.
На встрече присутствовали представители и руководители всех ведомств и подрядных организаций, принимающих участие в реализации работ на этом важном объекте, а также заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Руслан Маилов и директор МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» Александр Грин.
Были обсуждены вопросы, касающиеся отведения грунтовых вод, препятствующих укладке дорожного полотна на некоторых участках строящейся дороги, и приведения в порядок имеющихся коллекторов. Кроме того, одной из главных тем стали мероприятия по оборудованию и укладке новых теплосетей, что повлечет за собой временное отключение теплоснабжения в жилых кварталах и социальных учреждениях. О сроках и районах Правобережья, где будут производиться указанные работы, средства массовой информации города оповестят население заблаговременно.
В ходе совещания Константин Горобцов особо подчеркнул важность этого объекта для всего города, призвав присутствующих к всемерной оптимизации производственного процесса на строительстве.
Сергей ГРИШУНОВ
Фото С. Гришунова
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