Пробки, привет! Шопинский подрядчик пока не приступил к асфальтированию дороги

С началом нового учебного года транспортная ситуация в микрорайоне «Правый берег» серьёзно осложнилась. Заторы начинаются в районе 7 часов утра и заканчиваются после 9:00. Лента в группе «Правобережье г. Калуги» в соцсети «ВКонтакте» снова запестрела снимками, сделанными из автомобилей, стоящих в пробках.

Между тем, в августе руководство подрядной организации, занятой на строительстве объекта, обещало, что первый реконструированный участок дороги от 3-го Академического проезда до улицы Фомушина будет открыт для движения к 1 сентября. Правда, две недели спустя была озвучена новая дата – 4 сентября. Однако в назначенное время чуда не произошло.

«И самое главное – опять никого нет на этом участке, - возмущаются жители микрорайона в соцсетях. – У меня складывается такое ощущение, что народ просто дурят, что-то скрывают. Ну не может не быть движения на обещанном участке дороги просто так. Может, строители забастовали. Может, им деньги не выплатили. Но не может такого быть, чтобы две недели назад губернатору обещают открыть дорогу и не совершают практически никаких подвижек в этом направлении. Во всех профессиях к назначенному сроку ускоряются, бухгалтер к сдаче отчетности чуть не ночует на работе, учитель к концу четверти или учебного года весь в мыле, производства на заводах к нужной дате выходят в выходные, торопятся успеть сдать продукцию. А здесь – полное безразличие к срокам.

«Ходят слухи, что с дальнейшим финансированием и оплатой уже выполненных работ всё печально, - пишет ещё один пользователь.

Частично эту информацию подтверждает депутат городской Думы Яков Казацкий. В одной из дискуссий он оставил следующий комментарий: «Федерация не платит, строители работают на остатках материала».

«Сегодня мне по секрету сказали, что на среду планировался отчётный «концерт» в Общественном центре с приглашением «электората» для рассказа о замечательных перспективах микрорайона после окончания реконструкции дороги, но что-то пошло не так и его резко свернули! – рассказал в соцсети председатель ТОС «Правгород» Сергей Титов. – Перенесён он был на неопределенную дату. Видимо, из-за того, что подрядчик, как в том анекдоте, «нишмог» запустить первый и самый долгожданный участок дороги в срок».

Новые сроки открытия первого участка Шопинской дороги пока не озвучиваются.

Фото: группа «Правобережье г. Калуги» в соцсети «ВКонтакте».