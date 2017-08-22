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Внезапно: Артамонов без предупреждения навестил строителей Шопинской дороги

22.08.2017 17:15 8 1991 Оксана КОЛОСОВА
Внезапно: Артамонов без предупреждения навестил строителей Шопинской дороги

В понедельник, 21 августа, губернатор Анатолий АРТАМОНОВ побывал в микрорайоне «Правобережье», чтобы посмотреть, как ведётся реконструкция Шопинской дороги. Председатель ТОС «Правгород» Сергей ТИТОВ в группе «Правобережье г. Калуги» в соцсети «ВКонтакте» написал, что глава региона приехал внезапно, без предупреждения, заставив строителей изрядно понервничать. 

В рабочем совещании с подрядчиком также приняли участие заместитель губернатора Геннадий Новосельцев, руководители профильных министерств и ведомств. Представители подрядной организации рассказали, что работы сейчас проводятся в два этапа. Первый – от 3-го Академического проезда до улицы Воротынской, второй – от улицы Воротынской до микрорайона «Кошелев».

- По данным подрядчика, на 21 августа 2017 года устройство ливневой канализации выполнено на 75%, переустройство сетей водоснабжения и водоотведения на 91% и 56%, сетей газоснабжения (1 этап) на 99%, - сообщается в релизе, опубликованном пресс-службой Правительства Калужской области. – Для поддержания временных дорог в проезжем состоянии ежедневно производится подсыпка аварийно-опасных участков асфальтобетонной крошкой и грейдирование обочин. Ведётся полив временных дорог. 

Представители подрядной организации заверили участников совещания, что в сентябре начнётся укладка асфальтового покрытия. 

В конце прошлой недели для проведения работ по переустройству теплосети было закрыто движение по временной соединительной дороге, и весь транспорт перенаправили по новому объездному пути, организованному строителями несколько дней назад. Напомним: его появление стало причиной конфликта между рабочими и местными жителями, которые возмутились, что объезд проложили прямо через пешеходную дорожку. 

Сразу после изменения схемы дорожного движения пробки в микрорайоне стали ещё больше и продолжительнее. Причём их можно было наблюдать даже утром в субботу, хотя по выходным в этой части Правобережья заторов обычно не возникает. 

Выяснилось, что пробки образовались из-за большегрузов, которые продавили дорожное покрытие, поэтому строителям пришлось экстренно перекрывать движение и разравнивать ямы на новой дороге. 

- Перед нами ехал КАМАЗ, а под ним земля (асфальтом это не назову) просто уходила в танец, - говорит один из калужан. – Въезд, заезд весь разбит, продавлен. Утром стоял в пробке из-за того, что строители перекрыли движение и ровняли ямы на «новой нычке». Еду вечером домой, а там опять ямы таких же размеров. Нет слов».

Представители подрядной организации обещают, что временную дорогу будут укреплять и расширять до трёх полос. Эти работы они планируют выполнить до среды, 23 августа. 

Первый отреконструированный участок дороги от 3-го Академического проезда до улицы Фомушина подрядчик обещает открыть для движения к 4 сентября. Ранее озвучивалась дата 1 сентября. В данное время на этом участке идут работы по обустройству тротуара. 

Фото из группы «Правобережье г. Калуги» в социальной сети «ВКонтакте» и пресс-службы правительства Калужской области. 


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