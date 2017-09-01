Запрет проезда от Анненок до Силикатного продлили на неделю

Участок дороги Анненки – Силикатный между подъездной дорогой к Киевской трассе и поворотом на СНТ Крутицы планируют открыть для движения только с 11 сентября. Изначально проезд рассчитывали открыть уже к 4 сентября.
- Сроки ограничения движения увеличиваются по ходатайству застройщика, - сообщила пресс-служба городской управы.
Как мы уже писали, движение по этой дороге закрыли 21 августа для строительства южного обхода Калуги и обеспечения устройства пятого съезда транспортной развязки.
Автобусы маршрута №82 продолжат ходить через Силикатный пока дорожники не завершат работы.
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