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Запрет проезда от Анненок до Силикатного продлили на неделю

01.09.2017 13:45 4 717 Алёна Павлова
Запрет проезда от Анненок до Силикатного продлили на неделю

Участок дороги Анненки – Силикатный между подъездной дорогой к Киевской трассе и поворотом на СНТ Крутицы планируют открыть для движения только с 11 сентября. Изначально проезд рассчитывали открыть уже к 4 сентября. 

- Сроки ограничения движения увеличиваются по ходатайству застройщика, - сообщила пресс-служба городской управы. 

Как мы уже писали, движение по этой дороге закрыли 21 августа для строительства южного обхода Калуги и обеспечения устройства пятого съезда транспортной развязки.

Автобусы маршрута №82 продолжат ходить через Силикатный пока дорожники не завершат работы.


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