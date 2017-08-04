Дорогу между Анненками и Силикатным закроют на две недели

С 21 августа по 4 сентября в Калуге будет закрыт для проезда участок дороги Анненки – Силикатный между подъездной дорогой к Киевской трассе и поворотом на СНТ Крутицы. В пятницу, 4 августа, об этом сообщает пресс-служба городской управы.

- С целью строительства обхода Калуги и обеспечения устройства 5-го съезда транспортной развязки будет закрыто движение для всех видов транспорта, - подчёркивают в администрации.

Автобусы маршрута №82 в этот период будут ходить через Силикатный.