Южный обход: развязки в Пучково и Колюпаново достроят в октябре

Работы на развязках Южного обхода в Пучково и Колюпаново будут полностью завершены к концу октября текущего года, сообщили подрядчики во вторник, 22 августа. Они же отчитались о работах на третьем мосту через Оку.

На нём сейчас укладывают литой асфальт, который служит дольше обычного дорожного покрытия. Кроме того, литой асфальт обеспечит водонепроницаемость поверхности моста. В день на мост укладывают до 200 тонн такого асфальта.

Как мы уже писали, для проведения строительных работ на южном обходе в Калуге частично закрыли выезд из города на М3, оставив только две полосы для движения транспорта из четырех. Также с понедельника перекрыта дорога на Силикатный через деревню Белую. В результате калужане жалуются на огромные пробки, в которых можно простоять и несколько часов.

Фото: пресс-служба Правительства Калужской области.