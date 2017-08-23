Южный обход: развязки в Пучково и Колюпаново достроят в октябре

Работы на развязках Южного обхода в Пучково и Колюпаново будут полностью завершены к концу октября текущего года, сообщили подрядчики во вторник, 22 августа. Они же отчитались о работах на третьем мосту через Оку.
На нём сейчас укладывают литой асфальт, который служит дольше обычного дорожного покрытия. Кроме того, литой асфальт обеспечит водонепроницаемость поверхности моста. В день на мост укладывают до 200 тонн такого асфальта.
Как мы уже писали, для проведения строительных работ на южном обходе в Калуге частично закрыли выезд из города на М3, оставив только две полосы для движения транспорта из четырех. Также с понедельника перекрыта дорога на Силикатный через деревню Белую. В результате калужане жалуются на огромные пробки, в которых можно простоять и несколько часов.
Фото: пресс-служба Правительства Калужской области.
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