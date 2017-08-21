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Калуга в пробках: по разным причинам закрывают движение по всему городу

21.08.2017 10:01 35 3097 Сергей ПЕТРОВ
Калуга в пробках: по разным причинам закрывают движение по всему городу

По различным причинам в Калуге с понедельника, 21 августа, будут перекрыты ряд дорог и улиц. Стоит отметить, что проблемы у автомобилистов начали возникать уже на выходных. На выезде из города во Мстихино и на Правобережье образовались большие пробки.

В первом случае – из-за изменения схемы движения на Шопинской дороге, во втором в связи со строительством Южного обхода.

В районе Аненок начали делать съезды с транспортной развязки. Поэтому временно ограничили движение по крайней правой полосе при движении в сторону Мстихино и по крайней правой полосе в сторону Калуги. 

Пробки начали возникать именно в связи с сокращением числа полос для движения. Начиная с субботы в этом месте открыта только одна полоса в сторону Мстихино и две полосы в сторону Калуги. Выезд из города будет затруднен до 4 сентября. 

По той же причине - в связи со  строительством обхода, с 21 августа полностью перекроют движение на участке автодороги «Анненки - Силикатный» от пересечения с автодорогой М-3 «Украина», в районе поста ДПС, до поворота на СНТ «Крутицы», сообщили в ГИБДД.

Но на этом дорожные сюрпризы не закончатся. В связи с украшением Калуги ко Дню города, начиная с понедельника, 21 августа, и до 25 августа частично будет перекрываться движение на следующих улицах:

  • Кирова
  • Московская
  • Ленина
  • Гагарина
  • Генерала Попова
  • Телевизионная
  • Баженова
  • Пушкина
  • Луначарского
  • Кутузова
  • Калужского ополчения
  • Королева
  • Салтыкова-Щедрина
  • Карла Либкнехта.
  • площадь Победы и сквер Мира


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Тэги: авто транспорт пробки

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