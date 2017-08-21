Калуга в пробках: по разным причинам закрывают движение по всему городу

По различным причинам в Калуге с понедельника, 21 августа, будут перекрыты ряд дорог и улиц. Стоит отметить, что проблемы у автомобилистов начали возникать уже на выходных. На выезде из города во Мстихино и на Правобережье образовались большие пробки.
В первом случае – из-за изменения схемы движения на Шопинской дороге, во втором в связи со строительством Южного обхода.
В районе Аненок начали делать съезды с транспортной развязки. Поэтому временно ограничили движение по крайней правой полосе при движении в сторону Мстихино и по крайней правой полосе в сторону Калуги.
Пробки начали возникать именно в связи с сокращением числа полос для движения. Начиная с субботы в этом месте открыта только одна полоса в сторону Мстихино и две полосы в сторону Калуги. Выезд из города будет затруднен до 4 сентября.
По той же причине - в связи со строительством обхода, с 21 августа полностью перекроют движение на участке автодороги «Анненки - Силикатный» от пересечения с автодорогой М-3 «Украина», в районе поста ДПС, до поворота на СНТ «Крутицы», сообщили в ГИБДД.
Но на этом дорожные сюрпризы не закончатся. В связи с украшением Калуги ко Дню города, начиная с понедельника, 21 августа, и до 25 августа частично будет перекрываться движение на следующих улицах:
|
На Правом берегу поменяют схему движения 17.08.2017 16:00
Первоклассников с улицы 65 лет Победы до школы будут возить 16.08.2017 17:51
В районе Синих мостов поменяли режим работы светофоров 15.08.2017 16:30
Шопинский конфликт: жители запретили рабочим строить дорогу 15.08.2017 09:01
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: