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Опубликовано расписание автобусов до Черносвитино на время ремонта дороги

21.08.2017 10:27 0 555 Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано расписание автобусов до Черносвитино на время ремонта дороги

Как мы уже писали, в Калуге перекрывают дорогу от Аненок до Силикатного. В связи с этим ГИБДД по Калужской области публикует расписание движения автобусов.

На период работ, льготные маршрутки будут ходить по маршруту д. Черносвитино - ул. Гурьянова (через мост в районе д.Белая) по следующему расписанию:

  • от ул. Гурьянова 6.00, 7.45, 9.35, 14.45, 15.35, 17.15, 20.05
  • от д. Черновсвитино 6.10, 8.00, 9.50, 13.00, 15.50, 17.30, 20.20.

От улицы Гурьянова в направлении центра и обратно общественный транспорт будет курсировать по существующим маршрутам:

  • № 10 «ул.Кирова - ул.Гурьянова» (троллейбусы, автобусы)
  • № 81 «скв.Медицинских сестер (ул.Герцена) - Железняки - Силикатный» (автобусы малой вместимости).


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Тэги: авто транспорт

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