Опубликовано расписание автобусов до Черносвитино на время ремонта дороги

Как мы уже писали, в Калуге перекрывают дорогу от Аненок до Силикатного. В связи с этим ГИБДД по Калужской области публикует расписание движения автобусов.

На период работ, льготные маршрутки будут ходить по маршруту д. Черносвитино - ул. Гурьянова (через мост в районе д.Белая) по следующему расписанию:

от ул. Гурьянова 6.00, 7.45, 9.35, 14.45, 15.35, 17.15, 20.05

от д. Черновсвитино 6.10, 8.00, 9.50, 13.00, 15.50, 17.30, 20.20.

От улицы Гурьянова в направлении центра и обратно общественный транспорт будет курсировать по существующим маршрутам: