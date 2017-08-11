Маршрут №92 станет кольцевым

С 16 августа автобусы маршрута №92 в Калуге поедут по новой схеме: парк им. К.Э.Циолковского - пл. Мира - пл. Победы - Городской рынок (кольцевое движение).
- Движение по маршруту будет осуществляться автобусами малой вместимости с интервалом 20-30 минут, - рассказали нам в городской управе в пятницу, 11 августа.
Начальная точка отправления данного маршрута — парк им. К.Э.Циолковского.
По всем возникающим вопросам пассажиры могут обратиться в Центральную диспетчерскую службу по телефону: 8 800 450 10 02.
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