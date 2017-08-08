«Пьяную дорогу» перекроют на 11 дней

Как мы уже рассказывали, в Калуге в ближайшее время начнётся ремонт дорожного полотна на Киевском проезде. Работы обойдутся более чем в 20 миллионов рублей.
Из-за этого с 11 по 21 августа будет закрыто движение на участке от улицы Хрустальной до улицы Киевка для всех видов транспорта, рассказали нам в городской управе.
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