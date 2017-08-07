Перекрытие улицы Дзержинского отложили

Как мы рассказывали, в понедельник 7 августа, в Калуге должны были навсегда закрыть для транспорта улицу Дзержинского.

Однако по состоянию на 11:30 машины беспрепятственно по ней ездили.

По словам рабочих, движение перекроют ближе к обеду.

На месте бывшего рынка ведутся работы по обустройству парка.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.