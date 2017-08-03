Названа новая дата перекрытия улицы Дзержинского

Проезд по улице Дзержинского на участке от улицы Марата до улицы Рылеева навсегда закроют 7 августа. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе городской управы Калуги.

Как мы уже рассказывали, перекрыть эту дорогу в связи со строительством нового парка планировалось ещё 20 июля. Однако сроки проведения работ перенеслись.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.