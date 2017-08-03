Глас народа
Важно:
Какие дворы благоустроят в 2017-м. Найди свой
Четверг, 03 августа
69.87 / 72.37
$ 59.03 / 61.32
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Авто и транспорт

Названа новая дата перекрытия улицы Дзержинского

03.08.2017 15:52 13 1263 Дмитрий Ивьев
Названа новая дата перекрытия улицы Дзержинского

Проезд по улице Дзержинского на участке от улицы Марата до улицы Рылеева навсегда закроют 7 августа. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе городской управы Калуги.

Как мы уже рассказывали, перекрыть эту дорогу в связи со строительством нового парка планировалось ещё 20 июля. Однако сроки проведения работ перенеслись.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: авто парк

Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

73 машины собираются уничтожить в Калуге 03.08.2017 14:11

На Московской площади нанесут разметку 03.08.2017 12:08

Владельцев 4 машин ищут в Калуге 03.08.2017 11:54

Путепровод на окружной дороге частично перекрыли на три месяца 03.08.2017 09:43

«Пьяную дорогу» отремонтируют за 20 миллионов 01.08.2017 10:44

02.08.2017 00:06 6820 20
01.08.2017 18:54 1285 5
31.07.2017 17:45 2087 7
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 13 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 05 августа, 17:00
Евроцирк
Гипермаркет Линия
чт 17 августа, 18:00
Шоу каскадеров и Ладабот
Труд, стадион
сб 26 августа, 16:00
Карнавальное шествие "В ритмах лета"
Площадь Победы

Для детей

сб 05 августа, 10:30
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров
вс 06 августа, 14:00
Детские мастер-классы
Гастрономъ, кафе

Концерты

сб 05 августа, 19:00
Сольный концерт Влада Соколовского
Гостиные ряды
вс 20 августа, 19:00
Концерт проекта ALEKSEEV. Шоу-программа "Пьяное солнце"
Арена КТЗ, ДК
вс 03 сентября, 19:00
Концерт группы "Дороги меняют цвет"
Мажор, бар
чт 21 сентября, 19:00
Концерт Ярослава Сумишевского
Филармония

Кино

Взрывная блондинка
Дюнкерк
Тёмная башня
Стань легендой! Бигфут Младший
Новости компаний

500 000 абонентов уже пользуются услугами мобильной связи «Ростелекома»: уверенный старт виртуального оператора

На «Архстоянии» «МегаФон» презентовал «Умный дом»

Основы Форекс-трейдинга

«Ростелеком» поможет предпринимателям Калужского региона выполнить новые требования законодательства

Блоги

4еловек's блог - «Солнечные человечки». Ликвидацией «Антонова» навеяно

4еловек Вчера 15:39

Нитуш's блог - Питер, любовь моя! Часть 2-я.

Нитуш 29 июл 2017 16:05

Просто бложек - Иван чай. Пока не поздно.

Полиграф Шариков 29 июл 2017 13:44

Нитуш's блог - И снова Питер!!! Как можно в него не влюбиться?) И снова начало)

Нитуш 28 июл 2017 20:56