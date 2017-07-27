184 водителя автобусов и троллейбусов оштрафованы в Калуге

Как мы уже рассказывали, в Калуге ГИБДД в течение июля проводила профилактическую акцию «Автобус». В четверг, 27 июля, подведены предварительные итоги.
За три недели в городе проверили около 800 пассажирских транспортных средств. 184 водителя оштрафованы.
- Основными видами нарушений стали техническая неисправность автобусов, неправильное использование внешних световых приборов, не пристегнутый ремень безопасности и управление транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками, - рассказали в УМВД по Калужской области.
Среди должностных лиц штрафы получили 17 человек. Они выпускали на линию транспорт, имеющий неисправности.
|
Троллейбусы остановились на улице Ленина 27.07.2017 12:40
Улицу Кирова перекроют на День ВДВ 25.07.2017 11:14
Остановку перенесут к парку Циолковского 21.07.2017 10:17
Каждого десятого водителя оштрафовали в проверенных автобусах 11.07.2017 11:14
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: