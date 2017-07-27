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184 водителя автобусов и троллейбусов оштрафованы в Калуге

27.07.2017 16:03 5 1573 Дмитрий Ивьев
184 водителя автобусов и троллейбусов оштрафованы в Калуге

Как мы уже рассказывали, в Калуге ГИБДД в течение июля проводила профилактическую акцию «Автобус». В четверг, 27 июля, подведены предварительные итоги.

За три недели в городе проверили около 800 пассажирских транспортных средств. 184 водителя оштрафованы.

- Основными видами нарушений стали техническая неисправность автобусов, неправильное использование внешних световых приборов, не пристегнутый ремень безопасности и управление транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками, - рассказали в УМВД по Калужской области.

Среди должностных лиц штрафы получили 17 человек. Они выпускали на линию транспорт, имеющий неисправности.


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Тэги: транспорт

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