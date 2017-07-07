ГИБДД проверяет калужские автобусы

В пятницу, 7 июля, на территории Калуги сотрудники ГИБДД вместе с работниками прокуратуры проводят профилактическую акцию «Автобус». Она направлена на выявление нарушений в сфере пассажирских перевозок.

- Всего за 6 месяцев текущего года в Калуге зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия с участием пассажирского транспорта, в которых 30 человек получили ранения различной степени тяжести, 3 человека погибли, - подчёркивают в дорожной полиции. - По вине водителей автобусов и троллейбусов совершено 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 22 человека.