ГИБДД проверяет калужские автобусы

В пятницу, 7 июля, на территории Калуги сотрудники ГИБДД вместе с работниками прокуратуры проводят профилактическую акцию «Автобус». Она направлена на выявление нарушений в сфере пассажирских перевозок.
- Всего за 6 месяцев текущего года в Калуге зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия с участием пассажирского транспорта, в которых 30 человек получили ранения различной степени тяжести, 3 человека погибли, - подчёркивают в дорожной полиции. - По вине водителей автобусов и троллейбусов совершено 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 22 человека.
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