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На Московской поменяют режим работы светофоров

27.07.2017 09:50 22 1975 Дмитрий Ивьев

В Калуге поменяют режим работы светофоров на перекрёстке улиц Московской и Кубяка. Это связано с многочисленными обращениями жителей города, рассказали в четверг, 27 июля, в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление».

- С целью повышения пропускной способности перекрестка в режим работы светофорного объекта введена отсечка транспортного потока по ул. Московской со стороны мкр. Северный, - отмечают дорожники. - Режим работы светофора будет изменен в ближайшее время.


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Тэги: авто смэу

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