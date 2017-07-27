На Московской поменяют режим работы светофоров

В Калуге поменяют режим работы светофоров на перекрёстке улиц Московской и Кубяка. Это связано с многочисленными обращениями жителей города, рассказали в четверг, 27 июля, в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление».
- С целью повышения пропускной способности перекрестка в режим работы светофорного объекта введена отсечка транспортного потока по ул. Московской со стороны мкр. Северный, - отмечают дорожники. - Режим работы светофора будет изменен в ближайшее время.
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