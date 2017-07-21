Обещанного реверсивного движения на улице Генерала Попова не будет

В пятницу, 21 июля, состоялось очередное заседание городской комиссии по безопасности дорожного движения. Одной из тем совещания стали вопросы организации движения транспорта по Шопинской дороге.

Напомним: из-за реконструкции дорожного полотна там сейчас каждое утро образуются пробки. На пресс-конференции в областном ГИБДД 14 июля руководство ведомства заявляло о введении реверсивного движения на улице Генерала Попова для уменьшения затора. Дополнительную полосу по утрам на выезд и по вечерам – на въезд обещали открыть на участке улицы от Сквера матери до конечной остановки троллейбусов.

Однако сегодня стало известно, что организовать движение по этой схеме невозможно из-за недостаточной ширины дороги.

- Для организации нужно 10,5 метров при имеющихся 9, - написал депутат городской Думы Яков КАЗАЦКИЙ по итогам совещания в группе «Правобережье г. Калуги» в социальной сети «ВКонтакте». – Однако разработано решение, которое хоть и не кардинально, но улучшит ситуацию с пробкой, увеличив скорость движения потока в районе Сквера матери. Речь идёт о перекрытии возможности пересечения улицы Генерала Попова в районе перекрёстка с 3-м Академическим проездом. Это убирает сразу три точки напряжённости и создаёт условия для ускорения потока в город, что, в свою очередь, должно уменьшить пробку по утрам. Грубо говоря, на выезде из пробки водителям не придётся притормаживать, чтобы пропускать выезжающих от Сквера матери и тех, кто едет с 3-го академического в сторону Шопино.

По словам депутата, городские власти обещают также подлатать немного улицу Академическую, проезжая часть которой сейчас представляет собой сплошные ямы. Эти мероприятия позволят разгрузить улицу Генерала Попова, так как часть транспортного потока, которая едет в направлении завода «Эликор» и деревни Рождествено, будет перенаправлена на улицу Академическую.

Фото: Яков КАЗАЦКИЙ.