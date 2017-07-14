ГИБДД объявила о введении реверсивного движения на улице Генерала Попова

Реверсивное движение будет введено на улице Генерала Попова для уменьшения утреннего затора, сообщили в пятницу, 14 июля, на пресс-конференции в областном ГИБДД в Калуге. Дополнительную полосу по утрам на выезд и по вечерам на въезд откроют на участке улицы от Сквера матери до конечной остановки троллейбусов. С какого числа оно начнет работать, сотрудники ГИБДД пока не уточняют.

- Мы крайне возмущены тем, что происходит на правобережье, - заявил руководитель калужской дорожной полиции Алексей ХОЛОПОВ. - Мы раскритиковали все уровни.

По словам Холопова, сначала надо было продумать перспективу. А потом перекапывать дорогу. Также сотрудников ГИБДД возмутила ситуация, когда дорогу перекрыли без предупреждения жителей.

По словам инспекторов, предложения по решению остальных транспортных проблем Правобережья, например, строительство двухуровневой развязки на выезде с Генерала Попова на Тульскую трассу также переданы чиновникам. Но они пока остаются без ответа.