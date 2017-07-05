Шопинский коллапс: часовые пробки, высотка «в осаде», пешком по грязи

Тише едешь – дальше не будешь

8 утра. Маршрутка едет не просто медленно, а очень медленно. В битком набитом салоне душно, поэтому водитель время от времени открывает двери, чтобы пассажиры глотнули свежего воздуха: те, кто едет с конечной, томятся в духоте уже полчаса. Каждые несколько минут у кого-нибудь звонят мобильники.

- Да еду я, еду! – говорит в трубку молодой человек. – Где сейчас проезжаю? Возле Губернского парка. Почему так медленно? Тут такая пробка! Когда приеду? Да не знаю я!

- Тань, привет, это я, - «мобильную» эстафету принимает девушка лет 25-27. – Слушай, возьми ключи от магазина у Катьки и открывай. Потому что я вообще не представляю, когда приеду. В пробке стою!

- Николай Иванович, доброе утро. Это Виталий! Я немного опаздываю, но, думаю, минут через 10-15 буду, - оправдывается перед своим невидимым собеседником – видимо, начальником, ещё один мужчина.

Рядом стоящие пассажиры реагируют иронично:

- Через 10-15 минут? Да вы оптимист, молодой человек! Мы ещё даже до поворота не доехали.

Напряжённо вглядываемся вперёд: плотный поток автомобилей, начала которого не видно. Прежде такую картину мне приходилось видеть разве что на МКАД в часы пик. Время от времени на свободную от машин встречную полосу выезжает какой-нибудь автомобиль или маршрутка. Несколько метров проезжает быстро, но затем снова вливается в общий поток автомобилистов, жаждущих поскорее оказаться в центре города. Мимо нас проносится велосипедист. Многие пассажиры смотрят ему вслед с нескрываемой завистью.

Минут через 20 наша маршрутка наконец добирается до так называемой временной соединительной дороги. Ехать нужно очень осторожно, потому что, хотя её и подсыпают щебёнкой, состояние дороги ужасное.

Движемся вдоль старой Шопинской дороги, которая сейчас перекрыта. В окно видим неработающий экскаватор, возле которого стоит водитель. Две женщины в салоне тут же начинают его костерить:

- И вот что он стоит? Работать надо! Дорогу ремонтировать! А он встал – ишь ты! Работай давай!

Чуть-чуть тряхнуло. Это маршрутка делает поворот влево, чтобы въехать на улицу Генерала Попова. Половину её перекрыли, поэтому движение осуществляется по той её части, которая раньше работала на въезд: полдороги – для автомобилей, направляющихся в центр, половина – для приезжающих из города.

Ещё несколько метров едем медленно, затем – новый разворот, на этот раз – направо, и – какое счастье! – машины разъезжаются на три полосы и дальше двигаются уже свободно.

- Сегодня ехали ровно час, - говорит одна из пассажирок, взглянув на часы. Она села в маршрутку на конечной, в «Кошелеве».

То, что с началом реконструкции дороги на Шопино их ждут пробки, жители новых микрорайонов Правобережья прекрасно понимали. Но к тому, что дорога до работы, которая обычно занимает от силы минут 20, растянется больше чем на час, люди явно не были готовы.

Пробки в микрорайоне собираются около 7 утра и рассасываются примерно к 10:30. Очередная серия триллера под названием «Шопинский коллапс» начинается вечером, когда народ дружно возвращается с работы домой. В пробке стоит уже противоположная полоса.

Причиной транспортного затора стало перекрытие половины улицы Генерала Попова в районе её пересечения с 3-м Академическим проездом. А это вообще-то целых три полосы, которые раньше служили выездом в город. Там сейчас идут работы по прокладке ливнёвой канализации. Старая и новая трубы стыкуются как раз на этом перекрёстке.

Как мы рассказывали, во вторник, 4 июля, состоялась планёрка, на которой руководство строительной организации совместно со специалистами горуправы размышляли над вариантами улучшения транспортной ситуации в этой части города.

– Всё упирается в критическое место – «бутылочное горлышко», где дорога сходится до двух полос, - написал в социальной сети «ВКонтакте» председатель ТОС «Правгород» Сергей ТИТОВ. – Что ни делай, как ни расширяй полосы, там все встретятся и будут толкаться.

Горуправа настояла на том, чтобы к решению проблемы привлекли начальника Центра организации дорожного движения МБУ «СМЭУ» Сергея НИЛОВА. Он посоветовал сделать «скругления» на поворотах, выставить знаки приоритета и, по возможности, запретить парковку до и после конечной остановки общественного транспорта на улице Генерела Попова. Однако реализовать эти предложения станет возможно только после их согласований с ГИБДД.



По полю, по русскому полю… Вот так выглядит «объездная» дорога, по которой некоторые автомобилисты пытаются объехать пробку на улице Воротынской. Правда, до точки Б добираются не все.

Пусть бегут неуклюже…

Нелегко приходится и правобережцам-пешеходам.

- Вы, пожалуйста, напишите, что о тех, кто ходит пешком, вообще не подумали! – просит меня жительница одного из домов по улице 65 лет Победы.

И это чистая правда. Пересекать дорогу, чтобы попасть, например, в детскую поликлинику или на почту, или в магазин, людям приходиться часто с риском для жизни, поскольку безопасные пешеходные переходы просто отсутствуют.



Ещё недавно добираться до «большой земли» приходилось вот так.



Несколько дней назад для пешеходов отгородили узенькую тропку.



Но переходить дорогу по-прежнему небезопасно.

Вот так выглядит дорога, по которой родители с детьми ходят в детскую поликлинику. В сухую погоду по ней ещё можно передвигаться. В дождь она превращается в настоящую полосу препятствий. Особенно тяжело приходится мамам с коляскам!

- Мы живём в «Кошелеве», - говорит Наталья. – Сейчас торопимся с сыном в поликлинику. Кошмар как тяжело идти! А пробки какие ужасные! Если обычно до центра доезжаем минут за 20, то теперь по часу добираемся!

А вот этой тропкой добираются до поликлиники жители улицы 65 лет Победы. По ней же каждое утро водят детей в детский сад жители улицы Фомушина.

Вскоре после начала реконструкции Шопинской дороги этот участок полностью перекопали. Когда люди утром люди пришли сюда, то растерялись: одни не смогли подобраться к садику, другие – к поликлинике. Пришлось обходить кругом, маневрируя между автомобилями. Спасительная тропинка появилась недавно – после того, как народ громко возмутился в социальных сетях.

В осаде

Это дом № 13 по улице Фомушина. После начала реконструкции «шопинки» он фактически оказался в осадном положении. Дорога, по которой жители дома выезжали из двора, перестала существовать.

Из-за этого людям приходилось парковать автомобили прямо вдоль проезжей части. Контейнеры для отходов через несколько дней оказались до верху забитыми мусором – вывезти их было просто невозможно.

Альтернативный подъезд к дому подрядная организация сделала только после того, как возмущённые люди написали о своей проблеме в социальных сетях.

- Мы понимаем, что, когда строится дорога, проблемы неизбежны, и готовы потерпеть, - говорят правобережцы. – Но неужели нельзя было заранее решить элементарные и очевидные вопросы с объездными путями, пешеходными переходами, новыми дорожными знаками? О людях просто не думали!

На шамана надейся…

В таком напряжённом режиме жителям Правобережья придётся жить, по всей видимости, до конца года: реконструкция дороги закончится только к декабрю. Хотя, может быть, месяца через полтора станет полегче. К этому сроку строители обещают постараться сделать первую полосу новой дороги и открыть её для проезда. Если, конечно, погода не помешает.

Чтобы умилостивить небесную канцелярию, подрядчик на недавней рабочей планёрке даже предложил в церковь сходить или шамана вызвать: мол, если дождей не будет, тогда работа пойдёт быстрее. Ради такого дела в бубен, конечно, не грех постучать. Только поможет ли?

Фото автора и группы «Правобережье г. Калуги».