Строители Шопинской дороги предложили позвать шамана

Как мы рассказывали, из-за строительных работ по реконструкции Шопинской дороги жители новых микрорайонов Правобережья вынуждены стоять по утрам и вечерам в часовых пробках.

Причиной транспортного коллапса стало перекрытие одной полосы движения на улице Генерала Попова в районе её пересечения с улицей Академической. Там на данный момент идёт прокладка ливнёвой канализации. Старая и новая ливнёвки будут стыковаться как раз на этом перекрёстке. Именно поэтому и пришлось частично закрыть улицу Генерала Попова.



На схеме коричневым цветом обозначена уже проложенная труба или места, подготовленные для её прокладки (сейчас там подготавливается песчаная подушка для укладки коммуникаций). Пунктиром обозначено место разрытия, где в ближайшие дни будут проводиться работы.

На сегодняшней планёрке на объекте специалисты строительной организации, реконструирующей дорогу, размышляли над вариантами улучшения транспортной ситуации.

- По требованию горуправы, к решению этой проблемы был привлечён начальник Центра организации дорожного движения МБУ «СМЭУ» Сергей Львович НИЛОВ, - написал в группе «Правобережье г. Калуги» в социальной сети «ВКонтакте» председатель ТОС «Правгород» Сергей ТИТОВ. – Всё упирается в критическое место – «бутылочное горлышко», где дорога сходится до двух полос. Что ни делай, как ни расширяй полосы, там все встретятся и будут толкаться. Сергей Львович потребовал сделать «скругления» на поворотах (на схеме они обозначены красными треугольниками), выставить знаки приоритета, по возможности, запретить парковку до и после конечной остановки. Однако это станет возможно только после согласований с ГИБДД. Однозначно необходимо приводить к нормативному состоянию существующую дорогу. Регулярные выравнивания и засыпка ям и канав жизненно необходимы. Об этом даже не спорил никто. Обещали всё исправить (кроме запрета парковки) в ближайшее время.

По словам Сергея Титова, на планёрке руководитель проекта по строительству дороги Егор СИЗИНЦЕВ озвучил ориентировочные сроки, когда будет готова и открыта для проезда первая полоса новой дороги (на схеме она обозначена жёлтым цветом). Возможно, это произойдёт уже через полтора месяца.

- Подрядчик уповает на погоду: «Может шамана вызвать или в церковь сходить, чтобы летняя погода устаканилась, - пишет Титов. – Хотя бы дождей не было, тогда работа пошла бы быстрее».

Фото: Сергей ТИТОВ.