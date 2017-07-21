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Калуга добилась самых низких цен на бензин в центральной России

21.07.2017 11:31 8 946 Дмитрий Ивьев
Калуга добилась самых низких цен на бензин в центральной России

Калуга занимает первое место по минимальным ценам на бензин в Центральном федеральном округе (ЦФО). Такие данные в пятницу, 21 июля, опубликовала пресс-служба правительства Калужской области.

За литр бензина в нашем регионе в среднем нужно отдать 36,36 рубля. За литр дизельного топлива – 36,18 рубля (это третье место в ЦФО).

Отметим, что год назад, 22 июля 2016 года, литр бензина на наших заправках в среднем стоил 34,59 рубля, литр дизельного топлива – 34,29 рубля. В июле 2015 года - 33,01 и 33,38 рубля соответственно.


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Тэги: авто цены

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