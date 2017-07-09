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Власти рассказали, что с пробками на Правом берегу пока ничего нельзя поделать

09.07.2017 17:00 3 1395 Дмитрий Ивьев
Власти рассказали, что с пробками на Правом берегу пока ничего нельзя поделать

Реконструкция Шопинской дороги пока отстаёт от графика. Калужские власти объясняют это в первую очередь погодными условиями.

- Сейчас в графике производства работ есть небольшое отставание, связанное, прежде всего, с погодными условиями, - заявил на совещании в пятницу, 7 июля, первый заместитель городского головы – начальник управления городского хозяйства Алексей ДМИТРИЕВ. - Идет прокладка коллектора, и мы в любом случае планируем завершить работу в обозначенные сроки. Я надеюсь, что уже в этом году горожане увидят новую замечательную дорогу и, конечно, начнут ей пользоваться.

А вот улучшения ситуации с пробками в ближайшие недели ждать не приходится. Как мы уже рассказывали, заторы на улице Воротынской начинаются по будням около 7 утра. Многие местные жители добираются до центра города больше часа.

- Что касается «пробок», то, к сожалению, на дорогах в этом районе города они пока будут наблюдаться, но, в любом случае, и заказчик,  и подрядные организации примут все необходимые меры для приведения окрестных дорог в то состояние, которое будет обеспечивать эффективную скорость движения автотранспорта, - приводит слова Дмитриева городская управа.


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Тэги: авто

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