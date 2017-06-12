Опубликовано точное расписание троллейбусов в вечернее время

12.06.2017 22:16 3253 Дмитрий Ивьев

Как мы уже рассказывали, с 1 июня «Управление Калужского троллейбуса» сократило количество электрического транспорта, работающего в позднее время. На днях УКТ предоставило нам точный график прибытия машин на конечные остановки в период с 22:00 до 00:00. Маршрут № 1 «Вокзал - Парк Циолковского» Остановка «Вокзал» Остановка «Парк Циолковского» 22:59 (до парка Циолковского) 22:51 (до вокзала) 23:07 (до парка Циолковского) 22:59 (до вокзала) 23:23 (до Дома быта и в депо) 23:15 (до улицы Баррикад и в депо) Маршрут № 12 «Вокзал - Швейная фабрика» Остановка «Вокзал» Остановка «Швейная фабрика» 22:24 (до швейной фабрики) 22:45 (до вокзала) 23:08 (до швейной фабрики) 23:29 (до улицы Баррикад и в депо) Маршрут № 2 «Терепец - Парк Циолковского» Остановка «Терепец» Остановка «Парк Циолковского» 22:25 (до парка Циолковского) 22:36 (до Терепца) 23:16 (в депо) 22:50 (до Терепца) 23:30 (до парка Циолковского) 23:05 (до Терепца) Маршрут № 17 «Терепец - ул. Кирова» Остановка «Терепец» Остановка «Ул. Кирова» 21:37 (до ул. Кирова) 22:02 (до Терепца) 22:33 (до ул. Кирова) 23:02 (до Терепца) Маршрут № 9 «Северный - ул.Кирова» Остановка «Ул. Кирова» Остановка «Северный» 22:25 (до Северного) 22:39 (до ул. Кирова) 23:09 (до Северного) 23:03 (до ул. Кирова) 23:44 (в депо) Маршрут № 5 «Северный - Швейная фабрика» Остановка «Швейная фабрика» Остановка «Северный» 22:55 (до Северного) 22:56 (до Швейной фабрики) 23:08 (до Северного) 23:09 (до Швейной фабрики) 23:35 (в депо) Маршрут № 10 «ул. Кирова - ул. Гурьянова» Остановка «Ул. Кирова» Остановка «Ул. Гурьянова» 22:21 (до ул. Гурьянова) 22:48 (до ул. Кирова) 22:45 (до ул. Гурьянова) 22:56 (до ул. Кирова) 23:21 (до ул. Гурьянова и в депо) 23:20 (до пл. Московской и в депо) Маршрут № 8 «ул. Кирова - ул. Ольговская» Остановка «Ул. Кирова» Остановка «Ул. Ольговская» 22:29 (до ул. Ольговской) 22:37 (до ул. Кирова) 22:53 (до ул. Ольговской) 23:03 (до ул. Кирова) 23:01 (до ул. Ольговской) 23:27 (до ул. Кирова) Маршрут № 6 «КРЛЗ - Северный» Остановка «КРЛЗ» Остановка «Северный» 23:04 (до Северного) 22:47 (до КРЛЗ) 23:14 (до Северного) 23:06 (до КРЛЗ) Маршрут № 18 «ул. Генерала Попова - КРЛЗ» Остановка «Ул. Генерала Попова» Остановка «КРЛЗ» 22:50 (до пл. Победы и в депо) 22:51 (до ул. Генерала Попова) 23:11 (до КРЛЗ) 23:19 (до ул. Генерала Попова) 23:32 (до пл. Победы и в депо) Маршрут № 3В «Кольцевой» Остановка «сквер Мира» Остановка «КЗТА» 22:22 22:47 22:37 23:02 22:49 23:14 Маршрут № 3Н «Кольцевой» Остановка «Парк Циолковского» Остановка «КЗТА» 22:36 22:25 22:41 22:31 22:59 22:41 23:01





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