Опубликовано точное расписание троллейбусов в вечернее время

Как мы уже рассказывали, с 1 июня «Управление Калужского троллейбуса» сократило количество электрического транспорта, работающего в позднее время. На днях УКТ предоставило нам точный график прибытия машин на конечные остановки в период с 22:00 до 00:00.
Маршрут № 1 «Вокзал - Парк Циолковского»
|Остановка «Вокзал»
|Остановка «Парк Циолковского»
|22:59 (до парка Циолковского)
|22:51 (до вокзала)
|23:07 (до парка Циолковского)
|22:59 (до вокзала)
|23:23 (до Дома быта и в депо)
|23:15 (до улицы Баррикад и в депо)
Маршрут № 12 «Вокзал - Швейная фабрика»
|Остановка «Вокзал»
|Остановка «Швейная фабрика»
|22:24 (до швейной фабрики)
|22:45 (до вокзала)
|23:08 (до швейной фабрики)
|23:29 (до улицы Баррикад и в депо)
Маршрут № 2 «Терепец - Парк Циолковского»
|Остановка «Терепец»
|Остановка «Парк Циолковского»
|22:25 (до парка Циолковского)
|22:36 (до Терепца)
|23:16 (в депо)
|22:50 (до Терепца)
|23:30 (до парка Циолковского)
|23:05 (до Терепца)
Маршрут № 17 «Терепец - ул. Кирова»
|Остановка «Терепец»
|Остановка «Ул. Кирова»
|21:37 (до ул. Кирова)
|22:02 (до Терепца)
|22:33 (до ул. Кирова)
|23:02 (до Терепца)
Маршрут № 9 «Северный - ул.Кирова»
|Остановка «Ул. Кирова»
|Остановка «Северный»
|22:25 (до Северного)
|22:39 (до ул. Кирова)
|23:09 (до Северного)
|23:03 (до ул. Кирова)
|23:44 (в депо)
Маршрут № 5 «Северный - Швейная фабрика»
|Остановка «Швейная фабрика»
|Остановка «Северный»
|22:55 (до Северного)
|22:56 (до Швейной фабрики)
|23:08 (до Северного)
|23:09 (до Швейной фабрики)
|23:35 (в депо)
Маршрут № 10 «ул. Кирова - ул. Гурьянова»
|Остановка «Ул. Кирова»
|Остановка «Ул. Гурьянова»
|22:21 (до ул. Гурьянова)
|22:48 (до ул. Кирова)
|22:45 (до ул. Гурьянова)
|22:56 (до ул. Кирова)
|23:21 (до ул. Гурьянова и в депо)
|23:20 (до пл. Московской и в депо)
Маршрут № 8 «ул. Кирова - ул. Ольговская»
|Остановка «Ул. Кирова»
|Остановка «Ул. Ольговская»
|22:29 (до ул. Ольговской)
|22:37 (до ул. Кирова)
|22:53 (до ул. Ольговской)
|23:03 (до ул. Кирова)
|23:01 (до ул. Ольговской)
|23:27 (до ул. Кирова)
Маршрут № 6 «КРЛЗ - Северный»
|Остановка «КРЛЗ»
|Остановка «Северный»
|23:04 (до Северного)
|22:47 (до КРЛЗ)
|23:14 (до Северного)
|23:06 (до КРЛЗ)
Маршрут № 18 «ул. Генерала Попова - КРЛЗ»
|Остановка «Ул. Генерала Попова»
|Остановка «КРЛЗ»
|22:50 (до пл. Победы и в депо)
|22:51 (до ул. Генерала Попова)
|23:11 (до КРЛЗ)
|23:19 (до ул. Генерала Попова)
|23:32 (до пл. Победы и в депо)
Маршрут № 3В «Кольцевой»
|Остановка «сквер Мира»
|Остановка «КЗТА»
|22:22
|22:47
|22:37
|23:02
|22:49
|23:14
Маршрут № 3Н «Кольцевой»
|Остановка «Парк Циолковского»
|Остановка «КЗТА»
|22:36
|22:25
|22:41
|22:31
|22:59
|22:41
|23:01
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