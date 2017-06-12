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Опубликовано точное расписание троллейбусов в вечернее время

12.06.2017 22:16 9 3253 Дмитрий Ивьев
Опубликовано точное расписание троллейбусов в вечернее время

Как мы уже рассказывали, с 1 июня «Управление Калужского троллейбуса» сократило количество электрического транспорта, работающего в позднее время. На днях УКТ предоставило нам точный график прибытия машин на конечные остановки в период с 22:00 до 00:00.

Маршрут № 1 «Вокзал - Парк Циолковского»

Остановка «Вокзал» Остановка «Парк Циолковского»
22:59 (до парка Циолковского) 22:51 (до вокзала)
23:07 (до парка Циолковского) 22:59 (до вокзала)
23:23 (до Дома быта и в депо) 23:15 (до улицы Баррикад и в депо)

Маршрут № 12 «Вокзал - Швейная фабрика»

Остановка «Вокзал» Остановка «Швейная фабрика»
22:24 (до швейной фабрики) 22:45 (до вокзала)
23:08 (до швейной фабрики) 23:29 (до улицы Баррикад и в депо)

Маршрут № 2 «Терепец - Парк Циолковского»

Остановка «Терепец» Остановка «Парк Циолковского»
22:25 (до парка Циолковского) 22:36 (до Терепца)
23:16 (в депо) 22:50 (до Терепца)
23:30 (до парка Циолковского) 23:05 (до Терепца)

Маршрут № 17 «Терепец - ул. Кирова»

Остановка «Терепец» Остановка «Ул. Кирова»
21:37 (до ул. Кирова) 22:02 (до Терепца)
22:33 (до ул. Кирова) 23:02 (до Терепца)

Маршрут № 9 «Северный - ул.Кирова»

Остановка «Ул. Кирова» Остановка «Северный»
22:25 (до Северного) 22:39 (до ул. Кирова)
23:09 (до Северного) 23:03 (до ул. Кирова)
  23:44 (в депо)

Маршрут № 5 «Северный - Швейная фабрика»

Остановка «Швейная фабрика» Остановка «Северный»
22:55 (до Северного) 22:56 (до Швейной фабрики)
23:08 (до Северного) 23:09 (до Швейной фабрики)
  23:35 (в депо)

Маршрут № 10 «ул. Кирова - ул. Гурьянова»

Остановка «Ул. Кирова» Остановка «Ул. Гурьянова»
22:21 (до ул. Гурьянова) 22:48 (до ул. Кирова)
22:45 (до ул. Гурьянова) 22:56 (до ул. Кирова)
23:21 (до ул. Гурьянова и в депо) 23:20 (до пл. Московской и в депо)

Маршрут № 8 «ул. Кирова - ул. Ольговская»

Остановка «Ул. Кирова» Остановка «Ул. Ольговская»
22:29 (до ул. Ольговской) 22:37 (до ул. Кирова)
22:53 (до ул. Ольговской) 23:03 (до ул. Кирова)
23:01 (до ул. Ольговской) 23:27 (до ул. Кирова)

Маршрут № 6 «КРЛЗ - Северный»

Остановка «КРЛЗ» Остановка «Северный»
23:04 (до Северного) 22:47 (до КРЛЗ)
23:14 (до Северного) 23:06 (до КРЛЗ)

Маршрут № 18 «ул. Генерала Попова - КРЛЗ»

Остановка «Ул. Генерала Попова» Остановка «КРЛЗ»
22:50 (до пл. Победы и в депо) 22:51 (до ул. Генерала Попова)
23:11 (до КРЛЗ) 23:19 (до ул. Генерала Попова)
23:32 (до пл. Победы и в депо)  

Маршрут № 3В «Кольцевой»

Остановка «сквер Мира» Остановка «КЗТА»
22:22 22:47
22:37 23:02
22:49 23:14

Маршрут № 3Н «Кольцевой»

Остановка «Парк Циолковского» Остановка «КЗТА»
22:36 22:25
22:41 22:31
22:59 22:41
  23:01

 


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Тэги: транспорт укт

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