Калужские троллейбусы перестали ходить после 23:00

В Калуге с 1 июня троллейбусы начали работать только до 23:00.

- Вчера произошло изменение графиков движения троллейбусов по всем маршрутам, в результате которого движение троллейбусов после 23 часов осуществляется только в депо, - написал в «Народных новостях» Nikola M. - Таким образом, пассажиров лишили возможности добираться домой на общественном транспорте в поздние вечерние часы. Если раньше последние троллейбусы шли на окраины в районе 23:30, то теперь на час раньше.

Ситуацию нам прокомментировал директор «Управления Калужского троллейбуса» Вадим ВИТЬКОВ.

- Максимальная потребность в общественном транспорте у людей имеется в часы пик: утром с 7 до 9 и вечером с 16 до 19 часов, - пояснил он. - Раньше на линию выходило ежедневно порядка 60-65 троллейбусов с утра, в вечерний «час пик» это количество уменьшалось до 35-40 единиц. Это было полным безобразием, поскольку в самое востребованное время транспорта было недопустимо мало. Мы проделали серьезную работу по восстановлению парка, и сегодня на линию с утра выходят 80 троллейбусов, но к вечернему часу пик их количество все равно уменьшается до 50-55. Это существенно больше, чем было раньше, но все равно недостаточно. Связано это с недостатком водителей и кондукторов - разрывные графики не удобны, а заставлять людей перерабатывать допустимую норму противозаконно, муниципальное предприятие не может себе позволить несоблюдение трудового законодательства.

По словам директора УКТ, в часы пик средняя наполняемость 105-местного троллейбуса - от 40-60 человек. После 23:00 средняя наполняемость - 1,5-2 человека.

- При тех же затратах на электричество, зарплату водителя и кондуктора, техобслуживание и т. Д, - подчёркивает Витьков. - Но дело не только в экономике, но и в удобстве пассажиров. Главный вопрос: что важнее - возить полтора пассажира ночью или существенно увеличить интенсивность муниципального транспорта в самое загруженное время? Незначительное уменьшение времени сходов троллейбусов ночью позволит значительно увеличить количество троллейбусов днем, а главное - утром и вечером, когда они более всего нужны. В самое загруженное время мы получим по 80 троллейбусов на линии, а значит - ходить они будут чаще.

Вадим Витьков считает, что вопросы о работе в позднее время необходимо задавать и частным перевозчикам:

- Ведь они ездят, сколько им удобно - после 21:00 их просто нет. Троллейбусы ночью «возят воздух», неся убытки, а частные перевозчики ездят исключительно там, где выгодно и когда выгодно, хотя у них такие же контракты на перевозку с городом, выгодные маршруты и вроде бы они должны тоже нести такую же социальную ответственность. Днем получаете прибыль, ну так будьте добры в позднее время обеспечить хотя бы пару машин на маршруте. Сделали их «Калужского троллейбуса» свалку неликвидных обязательств и потом удивляемся, почему он в убытках.