Театральную площадь перекроют 12 июня

Как мы уже рассказывали, 12 июня в Калуге пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России. Полную афишу мы публиковали здесь.
Центром торжеств станет Театральная площадь. Движение автомобилей там будет закрыто с 9:00 до 23:00, рассказали нам в городской управе.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
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