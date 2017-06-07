Театральную площадь перекроют 12 июня

Как мы уже рассказывали, 12 июня в Калуге пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России. Полную афишу мы публиковали здесь.

Центром торжеств станет Театральная площадь. Движение автомобилей там будет закрыто с 9:00 до 23:00, рассказали нам в городской управе.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.