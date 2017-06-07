Опубликована афиша массовых гуляний на День России

В понедельник, 12 июня, праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России, пройдут по всему городу.

Центром торжеств станет Театральная площадь. Там различные выступления начнутся уже днём и продолжатся до позднего вечера.

Полную афишу в среду, 7 июня, нам предоставили в городской управе.

Театральная площадь

13.00-14.00 Концертная программа «Россия Вечная» центра хореографического воспитания «Вива данс»



Концертная программа «Россия Вечная» центра хореографического воспитания «Вива данс» 14.00-16.00 Концертная программа «Над Россией солнце светит» с участием народного коллектива ансамбля танца «Кредо», хореографического ансамбля «Выкрутасы» и детских вокальных студий города Калуги



Концертная программа «Над Россией солнце светит» с участием народного коллектива ансамбля танца «Кредо», хореографического ансамбля «Выкрутасы» и детских вокальных студий города Калуги 16.30-17.30 Концертная программа студентов Калужского областного колледжа культуры и искусств «Россия — Великая наша держава!»



Концертная программа студентов Калужского областного колледжа культуры и искусств «Россия — Великая наша держава!» 18.30-19.30 Концертная программа ВИА «Орион»



Концертная программа ВИА «Орион» 19.30-22.00 Праздничный концерт «Наш дом — Россия!» с участием творческих коллективов и исполнителей города Калуги

Сквер Матери

12.00-15.00 Творческие мастерские. Игровая программа «Сложности перехода»



Творческие мастерские. Игровая программа «Сложности перехода» 15.00-16.00 Концерт театра танца «Выкрутасы»



Концерт театра танца «Выкрутасы» 16.00-18.00 Концерт студии современного искусства «Тонус-Арт»

Площадка перед кинотеатром «Центральный»

12.00-14.00 Концертно-развлекательная программа «Мы — россияне» с участием творческих коллективов МБУК «Культурно-досуговое объединение».

Акция Калужской областной детской библиотеки «Сделано в России».

Тематическая выставка от Калужской областной научной библиотеки им. Белинского.



Концертно-развлекательная программа «Мы — россияне» с участием творческих коллективов МБУК «Культурно-досуговое объединение». Акция Калужской областной детской библиотеки «Сделано в России». Тематическая выставка от Калужской областной научной библиотеки им. Белинского. 14.00-16.00 Концертная программа «Россия, мы дети твои!» с участием творческих коллективов и солистов детских школ искусств города Калуги.



Концертная программа «Россия, мы дети твои!» с участием творческих коллективов и солистов детских школ искусств города Калуги. 16.00-18.00 Концертная программа Центра «Созвездие» «Россия, вперед!».

Площадка перед памятником Кирову

14.00-15.00 Выступление народного самодеятельного коллектива «Калужская тальянка»



Выступление народного самодеятельного коллектива «Калужская тальянка» 14.00-16.00 Тематическая культурно-развлекательная программа «Моя родина — Россия»: книжные выставки, викторины, мастер-классы, выставки изделий мастеров декоративно-прикладного творчества.



Тематическая культурно-развлекательная программа «Моя родина — Россия»: книжные выставки, викторины, мастер-классы, выставки изделий мастеров декоративно-прикладного творчества. 16.00-19.00 Праздничное мероприятие «С Днём России!»; Мастер-классы декоративно-прикладного отдела

Площадь Победы

12.00-14.30 Творческое мероприятие «Твори, выдумывай, пробуй!»



Творческое мероприятие «Твори, выдумывай, пробуй!» 14.30-18.00 Творческая программа «Город мастеров»

Сквер Мира

12.00-18.00 Спортивно-развлекательная программа

Сквер МБУК «Городской досуговый центр» (ул. Пухова, 52)

12.00-14.00 Праздничная программа «Необъятная моя Россия» с участием творческих коллективов МБУК «Городской досуговый центр»

Площадь Маяковского «Городошный центр»

10.00-12.00 Открытое первенство города Калуги по городошному спорту, посвященное Дню России

ДК «Силикатный» (ул. Гурьянова, д. 27)

17.00-19.00 Концертная программа «Россия - Родина моя!» с участием творческих коллективов, студий, кружков декоративно-прикладного творчества

Территория ДХТД, микрорайон Куровской, ул. Мира, д.7 а