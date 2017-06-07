Опубликована афиша массовых гуляний на День России

В понедельник, 12 июня, праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России, пройдут по всему городу.
Центром торжеств станет Театральная площадь. Там различные выступления начнутся уже днём и продолжатся до позднего вечера.
Полную афишу в среду, 7 июня, нам предоставили в городской управе.
Театральная площадь
Сквер Матери
Площадка перед кинотеатром «Центральный»
Площадка перед памятником Кирову
Площадь Победы
Сквер Мира
Сквер МБУК «Городской досуговый центр» (ул. Пухова, 52)
Площадь Маяковского «Городошный центр»
ДК «Силикатный» (ул. Гурьянова, д. 27)
Территория ДХТД, микрорайон Куровской, ул. Мира, д.7 а
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