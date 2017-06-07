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Опубликована афиша массовых гуляний на День России

07.06.2017 11:18 3 817 Дмитрий Ивьев
Опубликована афиша массовых гуляний на День России

В понедельник, 12 июня, праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России, пройдут по всему городу.

Центром торжеств станет Театральная площадь. Там различные выступления начнутся уже днём и продолжатся до позднего вечера.

Полную афишу в среду, 7 июня, нам предоставили в городской управе.

Театральная площадь

  • 13.00-14.00  Концертная программа «Россия Вечная» центра хореографического воспитания «Вива данс»
     
  • 14.00-16.00 Концертная программа «Над Россией солнце светит» с участием народного коллектива ансамбля танца «Кредо», хореографического ансамбля «Выкрутасы» и детских вокальных студий города Калуги
     
  • 16.30-17.30 Концертная программа студентов Калужского областного колледжа культуры и искусств «Россия — Великая наша держава!»
     
  • 18.30-19.30 Концертная программа  ВИА «Орион»
     
  • 19.30-22.00 Праздничный концерт «Наш дом — Россия!» с участием творческих коллективов и исполнителей города Калуги

Сквер Матери

  • 12.00-15.00 Творческие мастерские. Игровая программа «Сложности перехода»
     
  • 15.00-16.00 Концерт театра танца «Выкрутасы»
     
  • 16.00-18.00 Концерт студии современного искусства «Тонус-Арт»

Площадка перед кинотеатром «Центральный»

  • 12.00-14.00 Концертно-развлекательная программа «Мы — россияне» с участием творческих коллективов МБУК «Культурно-досуговое объединение».
    Акция Калужской областной детской библиотеки «Сделано в России».
    Тематическая выставка  от Калужской областной научной библиотеки им. Белинского.
     
  • 14.00-16.00 Концертная программа «Россия, мы дети твои!» с участием творческих коллективов и солистов детских школ искусств города Калуги.
     
  • 16.00-18.00 Концертная программа Центра «Созвездие» «Россия, вперед!».

Площадка перед памятником Кирову

  • 14.00-15.00 Выступление народного самодеятельного коллектива «Калужская тальянка»
     
  • 14.00-16.00 Тематическая культурно-развлекательная программа «Моя родина — Россия»: книжные выставки, викторины, мастер-классы, выставки изделий мастеров декоративно-прикладного творчества.
     
  • 16.00-19.00 Праздничное мероприятие «С Днём России!»; Мастер-классы декоративно-прикладного отдела

Площадь Победы

  • 12.00-14.30 Творческое мероприятие «Твори, выдумывай, пробуй!»
     
  • 14.30-18.00 Творческая программа «Город мастеров»

Сквер Мира

  • 12.00-18.00 Спортивно-развлекательная программа

Сквер МБУК «Городской досуговый центр» (ул. Пухова, 52)

  • 12.00-14.00 Праздничная программа «Необъятная моя Россия» с участием творческих коллективов МБУК «Городской досуговый центр»

Площадь Маяковского «Городошный центр»

  • 10.00-12.00 Открытое первенство города Калуги по городошному спорту, посвященное Дню России

ДК «Силикатный» (ул. Гурьянова, д. 27)

  • 17.00-19.00 Концертная программа «Россия - Родина моя!» с участием творческих коллективов, студий, кружков декоративно-прикладного творчества

Территория ДХТД, микрорайон Куровской, ул. Мира, д.7 а

  • 14.00-15.00 Веселые старты «Вперед, Россия!»; мастер-классы «Из России с любовью».


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Тэги: праздник день россии

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