Маршрутки №92 поедут но новой схеме

С субботы, 3 июня, в Калуге по новой схеме начнут ездить маршрутки №92. Об этом в пятницу нам рассказали в городской управе.
Новый маршрут движения с 3 июня:
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В городской управе обещают, что эти автобусы будут ездить каждые 15-20 минут.
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