Маршрутки №92 поедут но новой схеме

С субботы, 3 июня, в Калуге по новой схеме начнут ездить маршрутки №92. Об этом в пятницу нам рассказали в городской управе.

Новый маршрут движения с 3 июня:

пл. Мира

ул. Кирова

ул. Ленина

ул. Карла Либкнехта

Городской рынок

Грабцевское шоссе

пл. Маяковского

ул. М.Жукова

пл. Победы

ул. Кирова

пл. Мира.

В городской управе обещают, что эти автобусы будут ездить каждые 15-20 минут.