Только треть маршруток выехала на улицы Обнинска из-за отсутствия прав у мигрантов

В четверг, 1 июня, на улицы Обнинска вышло около сотни маршруток вместо обычных 300 машин. По данным пресс-службы администрации наукограда, это произошло из-за того, что водители-мигранты не получили вовремя российские права.

- К сожалению, замена водителей-мигрантов с правами других государств не везде была своевременно произведена, - отмечают в администрации. - Перевозчиками не были также приняты необходимые меры для прохождения ими обучения и сдачи экзаменов на права российского образца.

Обнинские чиновники пытаются решить проблему. Ищут резервы в графике муниципального транспорта. и ведут переговоры с перевозчиками.

Закон, по которому общественным транспортом могут управлять водители только с российскими правами, вступил в силу с 1 июня. Перевозчиков предупреждали о нем заранее, но они не приложили достаточно усилий, чтобы решить проблему.