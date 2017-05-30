Глас народа
Среда, 31 мая
62.09 / 64.29
$ 55.53 / 57.63
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Авто и транспорт

Дорожники обещают за месяц нагнать график ремонта шопинской дороги

30.05.2017 16:39 1 768 Дмитрий Ивьев
Дорожники обещают за месяц нагнать график ремонта шопинской дороги

Как мы уже рассказывали, дорогу на Шопино 29 мая перекрыли на трёх участках. Объезд осуществляется по улицам Воротынской, 65 лет Победы, Серафима Туликова и через «Кошелев».

– В настоящее время подрядчиком закончена вырубка деревьев по обочине на протяжении всей трассы, ведутся приоритетные работы – прокладка ливневой канализации, включающей в себя сеть трубопроводов двухметрового диаметра, - приводит слова директора МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» Александра ГРИНА пресс-служба горуправы. - Кроме того, производится вынос газопровода, подготавливается временная линия контактной сети для осуществления троллейбусного движения по улице имени Генерала Попова.

Красным обозначены участки, которые перекрыли, зелёным - объездные пути.

По его словам, сейчас дорожники отстают от намеченного графика, но в июне обещают его нагнать.

Фото: пресс-служба горуправы.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: авто александр грин

Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Калужан остановят для разговора у железнодорожных переездов 30.05.2017 16:05

Шопинскую дорогу закрыли – весь транспорт поехал по Воротынской и 65 лет Победы 29.05.2017 15:08

Участок трассы А130 закроют для грузовиков 26.05.2017 15:46

Шопинскую дорогу закроют сразу на трёх участках 26.05.2017 15:22

В Калуге устроят скрытую слежку за водителями 25.05.2017 12:05

31.05.2017 07:45 43 0
29.05.2017 21:12 936 9
29.05.2017 18:13 651 2
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 03 июня, 11:00
Фестиваль "Лето в городе"
Гостиные ряды
ср 07 июня, 20:00
Концерт "Руки вверх!"
Ледовый дворец "Космос"
сб 01 июля, 10:00
Фестиваль "Стояние на реке Угре"
п. Полотняный Завод, музей
сб 11 ноября, 19:00
Концерт оркестра Гленна Миллера
Филармония

Для детей

чт 01 июня, 12:00
День защиты детей
Центральный парк культуры и отдыха
чт 01 июня, 17:00
Программа "Весёлые приключения с клоунессой"
Дело в Соусе, кафе
сб 03 июня, 10:00
Соревнование Jokers Junior Bike Battle
Калуга
сб 03 июня, 12:00
Праздник "В гостях у сказки"
Алекспарк, Парк развлечений

Концерты

чт 01 июня, 11:00
Шоу для детей "Парад ударных инструментов"
Дом музыки
пн 05 июня, 11:00
Детский мюзикл "Маленькая Баба Яга"
Дом музыки
чт 01 июня, 18:00
концерт "Должны смеяться дети"
Филармония
пт 02 июня, 18:00
Концерт "Поколение NEXT"
Гостиные ряды

Кино

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Трио в перьях
Большой
Стражи Галактики. Часть 2
Блоги компаний

Калужский филиал Россельхозбанка расширяет сотрудничество с ведущими застройщиками региона

29 мая 2017 14:39
Новости компаний

Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2017 в Калужском регионе

В Калужской области назвали лучших работодателей 2016 года

Должники возместят по судам филиалу «Калугаэнерго» 115 млн. рублей

Кто такие маркетмейкеры на рынке Форекс

Новости Обнинска
Блоги

ну и nafig? - Часовня, богатыри, бла-бла-бла...

nafig 15 мая 2017 21:02

ну и nafig? - Губернатор подарил свой сад администрации

nafig 29 апр 2017 15:46

megathrone's блог - Мифы об СССР

megathrone 21 апр 2017 19:56

Юмор и флуд - В глаза мне смотри! (с)

Viktorch1311 13 апр 2017 21:10