Дорожники обещают за месяц нагнать график ремонта шопинской дороги

Как мы уже рассказывали, дорогу на Шопино 29 мая перекрыли на трёх участках. Объезд осуществляется по улицам Воротынской, 65 лет Победы, Серафима Туликова и через «Кошелев».

– В настоящее время подрядчиком закончена вырубка деревьев по обочине на протяжении всей трассы, ведутся приоритетные работы – прокладка ливневой канализации, включающей в себя сеть трубопроводов двухметрового диаметра, - приводит слова директора МКУ «Управление капитального строительства города Калуги» Александра ГРИНА пресс-служба горуправы. - Кроме того, производится вынос газопровода, подготавливается временная линия контактной сети для осуществления троллейбусного движения по улице имени Генерала Попова.

Красным обозначены участки, которые перекрыли, зелёным - объездные пути.

По его словам, сейчас дорожники отстают от намеченного графика, но в июне обещают его нагнать.

Фото: пресс-служба горуправы.