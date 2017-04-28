Губернатор пристраивает «Волгу» и снегоход

Список транспортных средств, которыми владеет глава Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ, много лет остаётся неизменным: снегоход Turbo Touring и легковой автомобиль «Газ-21». Оказалось, что обе машины стоят без дела и губернатор был бы рад пристроить их в хорошие руки.
- Снегоход мне подарили дети, рассчитывая на то, что они приедут и вместе со мной на нём покатаются, - рассказал Артамонов на брифинге в пятницу, 28 апреля. – Ни разу никто не приехал! Я им сказал: «Любому, кому он нужен, только ради Бога у меня заберите, потому что меня уже задолбали этими вопросами!». Сейчас уже вырос внук, он закончил университет. Я ему говорю: «Вань, пожалуйста, убедительно тебя прошу: сделай мне подарок ко дню рождения – забери снегоход! Пусть он будет твой».
Готов отдать даром Анатолий Артамонов и купленную по случаю старенькую «Волгу».
- Было какое-то настроение у меня: увидел эту машину – красивая. Цена была совсем не дорогая – 230 тысяч рублей заплатил за неё. А за восстановление я заплатил, как потом оказалось, больше миллиона! Все эти старые железки добыть невозможно, они стоят огромных денег. Если я вам скажу, сколько отдал за эту баранку – маленькие «Жигули» можно купить. Одним словом, машина появилась. Теперь думаю, что мне с ней делать. Ездить на ней нельзя – тормоза ненадёжные. Чтобы ехать ровно, руль нужно немножко крутить туда-сюда. Мы от этого уже отвыкли. Я её кому-нибудь подарю, у кого таких машин много. Мне она не нужна.
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