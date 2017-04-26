Чиновники рассказали, кто виноват в ямах на калужских дорогах

В 2017 году ямочный ремонт обойдётся бюджету Калуги минимум в 27 миллионов 570 тысяч рублей. Из этой суммы почти 13 миллионов получит на эти цели МБУ «СМЭУ», почти 15 миллионов – МБУ «Служба единого заказа». Такие цифры озвучил на заседании городской Думы в среду, 26 апреля, начальник Управления городского хозяйства Алексей ДМИТРИЕВ.

- Предварительные итоги инвентаризации ямочного ремонта показывают о дополнительной потребности – 23 миллиона рублей, которые нам необходимо будет пересмотреть, чтобы выполнить ямочный ремонт в полном объёме, - добавил Дмитриев. – Ввиду жёсткой экономии бюджетных средств в работу приняты только те объекты, по которым есть решения суда и уже возбуждены исполнительные производства, поэтому не выполнить их в этом году мы не можем. Это четыре объекта: две автомобильные дороги – улицы Просторная и Сельская, а также тротуары по улице Можайской и по переулку Сельскому. По представлениям прокуратуры и госавтоинспекции мы также запланировали в этом году устройство подходов к образовательным учреждениям.

Рассказал Алексей Дмитриев и о том, кто, по его мнению, виноват в нынешнем ужасающим состоянии калужских дорог и тротуаров. Оказалось, что это вовсе не дорожники, которые некачественно ремонтируют наши улицы.

- Большая часть разрушений, которая есть на улично-дорожной сети, это нарушения, которые сделаны нашими сетевыми организациями после разрытия. К сожалению, мы не имеем на них серьёзные меры административного давления.

С учётом имеющихся сил и средств ямочный ремонт, по словам Дмитриева, удастся завершить только к концу августа.

- А пораньше? – спросил депутат Юрий ТИТКОВ. – Сейчас эти ямы существуют в таком объёме, что ездить невозможно!

- Штат МБУ «СМЭУ», которое занимается ямочным ремонтом собственными силами, составляет 10 человек, - пояснил в ответ начальник УГХ.

- Можно хотя бы внести в список первоочередных социально важные объекты? – поинтересовался Титков. – Например, возле детской поликлиники на улице Радищева такая яма, что ездить невозможно!

Депутату ответили, что внести коррективы в перечень улиц, на которых латают ямы, можно.

Константин СОТСКОВ, со своей стороны, попросил обратить внимание на состояние выезда с улицы Генерала Попова на улицу Фомушина.

- Понятно, что там будет реконструкция, но, может, пару машин крошки высыпать и разровнять? Затрат никаких. Просто людей жалко. Я на прошлой неделе часто ездил по этой дороге.

- Высыпем, - пообещал Дмитриев.

А вот просьба депутата Вячеслава ЛАВРЕЦОВА привести в порядок участок дороги протяжённостью 70 метров в районе улиц Первомайской, Салтыкова-Щедрина и Беляева в ближайшее время вряд ли будет выполнена.

- Три года обещают, что заасфальтируют, но ничего не делают! Более того, переход к школе – там вообще конь не валялся! – возмутился народный избранник. – Когда сделают? Там дети!

- Ну нет денег, коллеги! – сказал в ответ городской голова Константин ГОРОБЦОВ. – Вообще нет! Ноль!

Обсуждение болезненной дорожной темы закончилось всё же на позитивной ноте: депутат Алексей КОЛЕСНИКОВ поблагодарил Управление горхозяйства за недавно проведённый ямочный ремонт улицы Советской.

- Протяжённость огромная. Всё проведено быстро, чётко, очень качественно. Наверное, это больше благодарность не от меня, а от жителей.

Между тем, как мы рассказывали, двое наших читателей жаловались нам на относительно невысокое качество ремонта на этой улице. По мнению одного калужанина, «то, что они залатали, ремонтом можно назвать с большой натяжкой». По мнению другого, «ремонт, в целом, сделан нормально, но рядом с вновь положенным асфальтом осталось много «незамеченных» ям и глубоких трещин».