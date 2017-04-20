Парковку на площади Старый Торг предложили сделать платной

В четверг, 20 апреля, депутатам городской думы предложили рассмотреть вопрос о расширении зоны платной парковки в Калуге. Предполагается, что за 35 рублей в час будут парковаться и на площади Старый Торг.

– Есть задумка – не более, – сообщил kp40.ru руководитель службы единого заказа Владимир ФОМИН. – Эту идею одобрили глава региона Анатолий Артамонов и городской голова Калуги Константин Горобцов. Сейчас проходит обсуждение. В любом случае, сначала будет только проектирование, а потом – реализация. Финансирование на это пока не предусмотрено. Всё обсуждается на уровне городской думы.

Напомним, что по требованию Анатолия Артамонова в начале этого года отменили постановление, позволяющее чиновникам парковаться бесплатно.

– Бесплатно в Калуге паркуются только многодетные семьи и инвалиды, – подчеркнул Фомин.