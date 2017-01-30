По требованию губернатора, чиновники тоже будут платить за парковку

В понедельник, 30 января, на заседании правительства, Анатолий Артамонов потребовал отменить бесплатную парковку для чиновников в Калуге. Сначала губернатор предложил оставить парковку бесплатной только у учреждений, но когда выяснилось, что система не делает различий между магазинами и государственными зданиями, предложил платить везде.
- Ну и заплатим. Не разоримся, - заявил губернатор. - Уберите пожалуйста это. Не надо раздражать... Пенсионер платит, а мы служебные машины... у нас служебных машин скоро станет больше, чем частных. Пешком пусть ходят!
Калужский градоначальник пообещал требование губернатора выполнить. При этом Артамонов одобрил введение бесплатных парковок для многодетных семей.
Напомним, сразу после новогодних праздников стало известно, что служебным автомобилям чиновников разрешили бесплатно парковаться на платных парковках Калуги.
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