Служебным авто областных чиновников разрешили парковаться бесплатно

Городской голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ своим постановлением расширил список льготников, которым можно не платить за парковку на улицах. Соответствующий документ опубликован в среду, 11 января, на сайте горуправы.
Он даёт право парковаться бесплатно:
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Напомним: в августе 2015 года за парковку разрешили не платить водителям машин МКУ «Автослужба», которое занимается перевозкой городских чиновников. Также от оплаты освобождены транспортные средства, занимающиеся уборкой и благоустройством города, а также пассажирские автобусы, имеющие договоры на транспортное обслуживание населения.
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