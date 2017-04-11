За снег на номере машины калужанин заплатил 5000 рублей

С начала года в Калуге к административной ответственности привлечено около 100 водителей, которые управляли машинами с нечитаемыми номерами или ехали без регистрационных знаков.

Одного из автомобилистов оштрафовали на 5 000 рублей за то, что он залепил государственный регистрационный знак своего автомобиля снегом.

- Нечитаемые государственные регистрационные знаки затрудняют работу средств фото-видеофиксации нарушений ПДД, работающих в автоматическом режиме, с помощью которых сейчас выявляется большинство правонарушений в сфере дорожного движения. За 1 квартал 2017 года выявлено 99 076 нарушений, - сообщает 11 апреля ОГИБДД Калуги.