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Улицу Кутузова перекопают в Калуге

07.04.2017 16:35 3 858 Дмитрий Ивьев
Улицу Кутузова перекопают в Калуге

С 23:00 вторника, 11 апреля, до 5:00 среды, 12 апреля, в Калуге будет полностью перекрыто движение на улице Кутузова в районе дома №28.

Как нам рассказали в «Калугатеплосети», ночью там пройдут ремонтные работы, дорога будет перекопана.

Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.


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Тэги: авто дороги

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