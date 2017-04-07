Улицу Кутузова перекопают в Калуге

С 23:00 вторника, 11 апреля, до 5:00 среды, 12 апреля, в Калуге будет полностью перекрыто движение на улице Кутузова в районе дома №28.

Как нам рассказали в «Калугатеплосети», ночью там пройдут ремонтные работы, дорога будет перекопана.

Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.