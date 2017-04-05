Пробки на Правом берегу: до моста за 30 минут

Плохое состояние Шопинской дороги и возросшее количество жителей всё чаще вызывает заторы на Правом берегу в Калуге.

Утром в среду, 5 апреля, калужанка Ольга Коваленко выложила в «ВКонтакте» фотографию затора, рассказав, что от остановки на улице 65 лет Победы до моста через Оку пришлось добираться 27 минут. И подобные ситуации возникают едва ли не каждое утро по будням.

Реконструкция Шопинской дороги, напомним, должна начаться уже в этом месяце. На выезде на улицу Генерала Попова собираются установить светофор.