Пробки на Правом берегу: до моста за 30 минут

Плохое состояние Шопинской дороги и возросшее количество жителей всё чаще вызывает заторы на Правом берегу в Калуге.
Утром в среду, 5 апреля, калужанка Ольга Коваленко выложила в «ВКонтакте» фотографию затора, рассказав, что от остановки на улице 65 лет Победы до моста через Оку пришлось добираться 27 минут. И подобные ситуации возникают едва ли не каждое утро по будням.
Реконструкция Шопинской дороги, напомним, должна начаться уже в этом месяце. На выезде на улицу Генерала Попова собираются установить светофор.
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