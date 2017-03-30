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Автобус застрял на выезде с Шопинской дороги

30.03.2017 14:34 14 2295 Дмитрий Ивьев

Вечером в среду, 29 марта, на Правом берегу в Калуге на выезде с Шопинской дороги застрял автобус. Он не смог проехать по ямам и застрял в одной из них.

Фото в правобережной группе в «ВКонтакте» выложил Сергей Титов.

- Позавчера маршрутка также застряла на въезде на Шопинку, - написала также пользователь Наталья Вишня.

Шопинскую дорогу, напомним, обещают начать ремонтировать в апреле. Первый этап – от Генерала Попова до поворота на «Кошелев» - должен быть реализован уже в нынешнем году.


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