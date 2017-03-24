Водителям запретили останавливаться на улице Баумана

На улице Баумана в Калуге установили дорожные знаки «Остановка запрещена». Теперь там нельзя оставить машину вдоль территории Свято-Георгиевского собора, сообщили нам в МБУ «СМЭУ».

Такое решение дорожники объяснили маленькой шириной проезжей части в этом месте. Припаркованные машины мешали разъезду транспорта.

Также на участке улицы Георгиевской от улицы Гагарина до улицы Баумана установлены знаки «Стоянка запрещена по нечётным числам месяца» и «Стоянка запрещена по чётным числам месяца».

Фото: МБУ «СМЭУ».