Водителям запретили останавливаться на улице Баумана

На улице Баумана в Калуге установили дорожные знаки «Остановка запрещена». Теперь там нельзя оставить машину вдоль территории Свято-Георгиевского собора, сообщили нам в МБУ «СМЭУ».
Такое решение дорожники объяснили маленькой шириной проезжей части в этом месте. Припаркованные машины мешали разъезду транспорта.
Также на участке улицы Георгиевской от улицы Гагарина до улицы Баумана установлены знаки «Стоянка запрещена по нечётным числам месяца» и «Стоянка запрещена по чётным числам месяца».
Фото: МБУ «СМЭУ».
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